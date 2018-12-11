Насиров восстановлен в должности. С одеялом в клеточку

Во вторник вечером пришла сенсационная и сногсшибательная новость – суд возобновил в должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Того самого Насирова, которого НАБУ обвиняет в нанесении ущерба государству на 2 млрд. грн и это дело слушается в другом суде.

Понятно, что это не помеха. Да и сами судьи прекрасно знают - преступно брать деньги за вынесенные приговоры, но еще преступнее осудить того, с кого возьмешь деньги за оправдание.

Впрочем, это только домыслы. Пока в Реестре судебных решений отсутствует этот сочинение судейского искусства, но, если включить логику, нетрудно предположить, что там может быть.

Оказывается, Насиров получал копейки – всего 18 тыс грн. Теперь понятно, почему он во время работы в ГФС предоставлял рассрочки на миллиарды

Итак, в первую очередь помимо восстановления в таком случае полагается компенсация за бесцельно потраченные несколько лет. Ведь Насиров горел работой, а его взяли и отстранили.

К тому же стала известно страшная тайна. Оказывается, Насиров получал копейки – всего 18 тыс грн. Теперь понятно, почему он во время работы в ГФС предоставлял рассрочки на миллиарды. То любителю супа из бычьих яиц Ахметову на 19 млрд, но любителю коней и кобыл Александру Онищенко. Ну любимому тестю само собой. Вот так ему и приходилось выживать – он рассрочку и ему рассрочку. Как говорят, долг платежом красен.

Но самое главное - судья непременно в судебном решении должен был восстановить точную хронологию увольнения и обязать все вовлеченные стороны все повторить. Но только в обратном режиме. Для справедливости, так сказать.

В первую очередь в решении должно быть четко сказано – перед выходом на работу Насиров снова должен слечь в больничную палату в «Феофании». К вечеру, когда стемнеет, он мирно уляжется с голым торсом в роскошной «феофановской» койке, ему установят катетер и укроют одеялом. В это время на охрану заступит известный на всю страну вахтер-дедушка Петр Зубенко. Только на этот раз он не должен вставать грудью на пути всесильных сотрудников НАБУ и САПу, а наоборот – открыть дверь и мило пригласить в больницу, указав номер палаты.

Аналогично должен поступить и главврач больницы. Только если тогда «ученик Гиппократа» требовал расписку от следователя НАБУ, что тот будет отвечать за состояние больного при зачитывании подозрения, то теперь следователи НАБУ должны дать врачу другую расписку. Мол, отвечают, чтобы не надорвался Насиров на работе. Особенно, если будет таскать тяжелые чемоданы. Ну чтобы не повторил судьбу Продана – ведь тот тоже горел работой, таскал что-то тяжелое, нервничал. Итог известен – подорванное здоровье, необходимость срочного лечения в Германии, причем, говорят, выехать можно было только в багажнике «евробляхи», через Молдову.

Если сам Насиров все правильно сделает, войдет в рабочий кабинет. И ему решать – входить с одеялом или в костюме, с высоко поднятой головой

Когда следователи будут зачитывать расписку, Насиров должен сделать вид, что спит и ничего не слышит. «Такие расписки можно хоть под окном читать», - обязательная фраза от недовольного адвоката.

А дальше ничего сложного. Под утро Насирова уложат на каталку, укроют клетчатым одеялом и, согласно решения суда, должны повезти на работу – в центральный офис Государственной фискальной службы.

Что потом должны делать стороны, судья уже не указал. Предоставил всем инициативу и свободу действий. Если сам Насиров все правильно сделает, войдет в рабочий кабинет. И ему решать – входить с одеялом или в костюме, с высоко поднятой головой.

Правда, правительство может всю малину испортить. Говорят, он собираются оспорить восстановление Насирова в должности. Так что поживем – увидим.