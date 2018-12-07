Матиос рассказал о действиях ГПУ относительно Януковича, если он уедет в Израиль

Военный прокурор не верит, что экс-президента выпустят из России.

Украина обратится к Израилю с запросом о выдаче экс-президента Виктора Януковича, если он поедет лечиться в эту страну.

Об этом в эфире радио "Новое время" заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, Янукович объявлен в розыск по системе Интерпола, но Израиль не является участником этой организации. Однако, практики международного правового сотрудничества между Генпрокуратурой Украины и государством Израиль есть.

"Есть определенные международно-правовые процедуры. Если состоится факт, мы обязаны обратиться", - сказал военный прокурор.

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Впрочем, Матиос не верит в возможность выезда Януковича за пределы России.

"Я очень смутно верю в любое перемещение из-за пределов резервации, где находится экс-президент Украины по рождению и происхождению, эта экс-резервация - это ровно Ростовская область и какое-то небольшое территориальное образование там, где он проживает под охраной точно не украинцев, а спецслужб другого государства. [Это] дает мне основания думать, что там ему и место; его некуда, никто и никогда не будет перемещать", - сказал главный военный прокурор.

Напомним, что 4 декабря адвокат Януковича заявил, что обвиняемому в госизмене экс-президенту, якобы, может понадобиться лечение в Израиле.