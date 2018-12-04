Януковича могут прооперировать в Израиле - адвокат

Израильский хирург заявил, что Янукович получил серьезную травму.

Бывшего президента Украины Виктора Януковича могут вывезти на лечение в Израиль.

Об этом сообщил его адвокат Александр Горошинский в Facebook.

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Горошинский отметил, что находится в Москве, где планировал обсудить с Януковичем завтрашнее заседание суда, однако встретиться с подзащитным ему не удалось. В то же время хирург Эяль Атиас, который прибыл осмотреть Януковича, заявил, что у него серьезная травма. Он также заявил, что выступает за дальнейшее обследование и лечение экс-президента в Израиле.

"Мы будем обсуждать такую возможность с пациентом и, вероятнее всего, организовывать его переезд", - отметил хирург.

Адвокат также добавил, что подаст результаты обследования Януковича в Оболонский райсуд Киева.

Отметим, Эяль Атиас указан в списке практикующих врачей высшей квалификации клинико-диагностического центра "Бейт Геди", который находится в Нетании (Израиль).

Напомним, ранее сообщалось, что суд дал Януковичу еще одну возможность выступить с последним словом 5 декабря.

Как сообщили адвокаты Януковича, в середине ноября он получил травму, упав на теннисном корте. Предполагалось, что он попал в реанимационное отделение московской клиники имени Склифософского с травмой позвоночника.