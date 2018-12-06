Анна Геранова: Бойко попрощался с Оппоблоком и пожалел об этом

Первоначально о том, что "Оппоблок" остался в прошлом и надо идти вперед, было заявлено во время совместного с Вадимом Рабиновичем брифинга в стенах Верховной Рады 9 ноября 2018 года.

На протяжении последнего месяца бывший сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде Украины Юрий Бойко сделал целый ряд заявлений в стиле раннего Гребенщикова: "Оппоблок мертв, а я еще нет".

Первоначально о том, что "Оппоблок" остался в прошлом и надо идти вперед, было заявлено во время совместного с Вадимом Рабиновичем брифинга в стенах Верховной Рады 9 ноября 2018 года. Об этом для сайта Обозреватель пишет блогер Анна Геранова.

«20 ноября, когда Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключали из фракции ОБ, Юрий Анатолиевич снова заявил о том, что "Оппозиционного блока больше нет, а существует Оппозиционная платформа "За життя"», отмечает эксперт. По ее мнению, Юрий Анатольевич поступает по принципу непорядочного мужчины, который, оставив жену и детей и уйдя к другой женщине, через некоторое время предъявляет претензии на жилплощадь и все совместно нажитое состояние. И его не волнует, что перед этим жена выставила его за дверь за пьянку и систематическое прелюбодеяние на стороне – нет, он апеллирует к брачному контракту, где мелким шрифтом прописаны особые права при разводе. «Вот приблизительно такую картину мы наблюдаем сегодня. Юрий Бойко вдруг вспомнил о том, что Оппоблок все-таки жив и даже собирается проводить партийный съезд. Естественно, без ушедших в другой политический проект и в другую семью Бойко и Левочкина. Бойко и Левочкин разразились в статье на сайте "Страна.Ua" пространными размышлениями о том, что съезд Оппозиционного блока незаконен и нелегитимен, так как дату съезда должен определить политсовет, а он решение не принял. К слову, статья на "Стране" уже вызвала удивление у некоторых лиц, чьи имена фигурируют в тексте – например, опроверг свою цитату, как и любые комментарии на данную тему, народный депутат Николай Скорик»

Таким образом, Бойко начал снова претендовать на лидерство в Оппоблоке – при этом находясь по сути в другой политической партии, подытожила Геранова.