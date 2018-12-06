В НФ отключения отопления в областях назвали диверсией Фирташа (видео)

Фракция "Народный фронт" обращается к Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины с требованием расследовать ситуацию с отключением отопления во многих областях Украины.

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"Пока мы здесь законодательно противостоим России, требуем санкций и прекращаем действие договора о дружбе, газовики Фирташа делают в Украине диверсию. Так, в условиях военного положения по-другому, как диверсией, нельзя назвать отключение газа на социальных и административных объектах", - подчеркнул руководитель фракции.

"Недавно было обнародовано заявление "Укртрансгаза" о осуществления попытки группой РОК (Группа региональных компаний. – Ред.) масштабной провокации с целью срыва поставок газа потребителям в разгар отопительного периода и передела рынка газа", - сообщил Максим Бурбак.

Он подчеркнул, что в Черновицкой области, в частности, вчера от отопления было отключено 14 объектов, среди которых - университеты и колледжи, административные здания.

"В Буковинском медицинском университете без предупреждения за несколько дней, так как это должно быть по закону, пришли и втихаря перекрыли газ. Как людям реагировать? Как учиться детям в холодных комнатах? Задолженностей перед газовиками нет. Все лимиты на поставку газа поданы, а тепло отключили", - рассказал народный депутат.

Максим Бурбак подчеркнул, что сегодня без тепла в Черновицкой области остается 10 административных объектов.

"И так происходит почти во всех областях Украины, кроме Кировоградской, Одесской, Луганской и Донецкой. Что это, как не диверсия и хорошо спланированный акт против украинских граждан?", - заявил руководитель фракции.

"Мы обращаемся к Службе безопасности Украины и Генпрокуратуры принять немедленные меры для наказания Фирташа и других кремлевских коллаборационистов за совершение диверсии в энергетическом секторе Украины. Особенно в военное время это нельзя назвать никак, кроме как диверсией. Требуем немедленной реакции", - подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт".