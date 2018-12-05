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"Закройте, пожалуйста, рот!": нардепы в кулуарах Рады устроили словесную перепалку (видео)

15:38, 05 декабря 2018
Политика
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Народные депутаты Алексей Гончаренко (БПП) и Александра Кужель ("Батькивщина") устроили словесную перепалку в кулуарах Рады.

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Гончаренко давал комментарий журналистам в связи с делом о подкупе избирателей в городе Килия Одесской области,  где суд приговорил женщину к 5,5 годам лишения свободы. К нему подошла Кужель, и тут завязалась перепалка. Видео разместил телеканал Zik в Facebook.

Нардеп Гончаренко утверждал, что осужденная в Килие подкупала избирателей якобы в интересах "Батькивщины". После длительной перепалки Кужель посоветовала депутату "закрыть рот" и добавила, что БПП якобы планирует фальсифицировать выборы. 

Ранее народный депутат от "Оппоблока" Александр Вилкул и его коллега из БПП Алексей Гончаренко устроили перепалку в прямом эфире.

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