"Закройте, пожалуйста, рот!": нардепы в кулуарах Рады устроили словесную перепалку (видео)

Также Кужель заявила, что у Гончаренко "словесный понос".

Народные депутаты Алексей Гончаренко (БПП) и Александра Кужель ("Батькивщина") устроили словесную перепалку в кулуарах Рады.

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Гончаренко давал комментарий журналистам в связи с делом о подкупе избирателей в городе Килия Одесской области, где суд приговорил женщину к 5,5 годам лишения свободы. К нему подошла Кужель, и тут завязалась перепалка. Видео разместил телеканал Zik в Facebook.

Нардеп Гончаренко утверждал, что осужденная в Килие подкупала избирателей якобы в интересах "Батькивщины". После длительной перепалки Кужель посоветовала депутату "закрыть рот" и добавила, что БПП якобы планирует фальсифицировать выборы.

Ранее народный депутат от "Оппоблока" Александр Вилкул и его коллега из БПП Алексей Гончаренко устроили перепалку в прямом эфире.