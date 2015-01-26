У Лаврова заявили, что санкции не повлияют на политику РФ в отношении Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в Москве заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

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"Мы будем и далее оказывать содействие для создания благоприятного климата для решения стоящих перед Украиной проблем, при этом четко даем понять, что попытки давления на Россию путем односторонних нелегитимных санкций не заставят нас отказаться от нашей продуманной принципиальной линии. Какие-либо критерии снятия рестрикций мы обсуждать не собираемся и не будем", - сказал Карасин.

По его словам, сейчас предпринимаются откровенные попытки сорвать мирный процесс и отбросить ситуацию назад "в кровопролитие".

"Мы последовательно выступали за решительное и всеобъемлющие урегулирование украинского кризиса на основе Минских договоренностей, которые достигнуты во многом благодаря усилиям президента РФ. Насущной необходимостью по-прежнему является запуск инклюзивного внутриукраинского диалога с целью выхода на договоренности по конституционному устройству, по большому счёту, - будущему этой страны", - отметил он. Он подчеркнул, что РФ призывает наладить "устойчивые прямые контакты между Киевом Донецком и Луганском, продолжить работу Контактной группы".

Карасин заявил, что РФ ведет активный диалог с главами МИД "нормандского формата", последний раунд прошел 21 января в Берлине.

"По его итогам наметились определенные подвижки, которые, к сожалению, как показали последние дни, не оправдались. Мы намерены и далее решительно противодействовать "партии войны" в Киеве и их зарубежным покровителям устраивать провокации, направленные на подрыв усилий по мирному урегулированию украинского кризиса", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрела жилых кварталов Мариуполя утром 24 января погибли 30 человек, более 100 были ранены. Обстрел, как определила специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, велся с оккупированной пророссийскими боевиками территории.

26 января председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко на пресс-конференции в Киеве обнародовал доказательства причастности российско-террористических войск к этим обстрелам, в результате чего 30 мирных граждан погибли. По словам Наливайченко, корректировщиками огня были как россиянин, так и гражданин Украины. Это - гражданин РФ с позывным "Пепел" и гражданин Украины Валерий Кирсанов, который до конца 2014 года работал в мариупольском ГАИ. На продемонстрированном на пресс-конференции видео Кирсанов рассказывает, что с помощью Google-карты передал "Пеплу" соответствующие координаты, по которым затем велся огонь.

Наливайченко сообщил, что с помощью радиоперехвата СБУ установила, что передача информации и коммуникация между боевиками осуществлялась с помощью спутниковой связи "Белозер", которая имеется исключительно в распоряжении российской армии, а в данном случае - Южного округа ВС РФ.

Как сказал Наливайченко, после осуществления обстрела российские военные вывели в так называемый «боевой сектор» (линия разграничения российско-украинской границы) четыре установки "Град" и самоходный миномет «Тюльпан» из населенного пункта Маркино, поскольку получили информацию, что в этот населенный пункт направляется инспекция ОБСЕ.