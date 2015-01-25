Евродепутат призывает перейти от санкций к бойкоту России

Вице-президент группы Альянса либералов и демократов Европейского парламента, сопредседатель неформальной группы друзей Украины Пятрас Аушрявичюс (Литва) заявляет, что от санкций в отношении России надо переходить к бойкоту.

"Я считаю, что от санкций нам уже пора перейти к бойкоту. Бойкот - это уже то, что должно быть распространено на Россию, чтобы охватить не только политические и экономические сферы, но и культурные, спортивные и другие", - заявил он в интервью собственному корреспонденту УНИАН.

По словам европейского политика, он уже выступил с инициативной, чтобы литовские спортсмены не ехали в Россию. "Этого делать нельзя, потому что мы поощряем их, ибо они думают, что они правы и делают ошибочные выводы, когда к ним приезжают участники из других стран. Бойкот должен быть воплощен чем скорее, тем лучше", - убежден Аушрявичюс.

Читайте такжеСША призвали Россию прекратить поддержку сепаратистов и пригрозили ужесточением давленияДепутат Европарламента объяснил свою позицию тем, что "военный способ остановить террористов, наемников и российских военных ведет к дальнейшей эскалации". "Мы будем делать все, чтобы они поняли, что остались наедине. К этому нам надо идти", - подчеркнул он.

Кроме того, Аушрявичюс резко раскритиковал тех, кто отзывается о пересмотре санкций. "Любые попытки говорить о пересмотре политики санкций ведет к безответственности. Санкции должны быть не только увеличены, мы должны посмотреть на конкретные секторы, которые могут быть включены в санкции, потому что кажется, что Россия живет на Луне", - подчеркнул политик.