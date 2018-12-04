Блокада Керченского пролива: в очереди ждут 170 судов
14:28, 04 декабря 2018Политика
546 0
Кремль минимум вдвое увеличил количество военных кораблей в акватории Азовского моря.
Иллюстрация / REUTERS
За последние сутки только 9 морских судов смогли пройти керченский мост, еще 170 ждут своей очереди.
Об этом ТСН сообщили в пограничной службе Украины. Некоторые корабли стоят на якоре уже почти 2 недели. Приоритет движения имеют суда, идущие под российскими флагами в порты России. Всех, как и раньше, принудительно останавливают и проверяют так называемые "инспекторы" береговой охраны ФСБ.
Читайте такжеГенпрокуратура показала реконструкцию нападения на украинские суда в Керченском проливе (видео)
По информации Генштаба, после атаки украинских катеров и захват моряков, Кремль как минимум вдвое увеличил количество военных кораблей в акватории Азовского моря.
Ранее сообщалось, что Россия частично разблокировала украинские порты в Азовском море.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Атака россиян в Азовском море