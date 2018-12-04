Блокада Керченского пролива: в очереди ждут 170 судов

Кремль минимум вдвое увеличил количество военных кораблей в акватории Азовского моря.

За последние сутки только 9 морских судов смогли пройти керченский мост, еще 170 ждут своей очереди.

Об этом ТСН сообщили в пограничной службе Украины. Некоторые корабли стоят на якоре уже почти 2 недели. Приоритет движения имеют суда, идущие под российскими флагами в порты России. Всех, как и раньше, принудительно останавливают и проверяют так называемые "инспекторы" береговой охраны ФСБ.

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По информации Генштаба, после атаки украинских катеров и захват моряков, Кремль как минимум вдвое увеличил количество военных кораблей в акватории Азовского моря.

Ранее сообщалось, что Россия частично разблокировала украинские порты в Азовском море.