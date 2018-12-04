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Блокада Керченского пролива: в очереди ждут 170 судов

14:28, 04 декабря 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом ТСН сообщили в пограничной службе Украины. Некоторые корабли стоят на якоре уже почти 2 недели. Приоритет движения имеют суда, идущие под российскими флагами в порты России. Всех, как и раньше, принудительно останавливают и проверяют так называемые "инспекторы" береговой охраны ФСБ.

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По информации Генштаба, после атаки украинских катеров и захват моряков, Кремль как минимум вдвое увеличил количество военных кораблей в акватории Азовского моря. 

Ранее сообщалось, что Россия частично разблокировала украинские порты в Азовском море.

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Теги: #Россия#блокада#Керченский пролив