Госдума РФ призвала «миролюбивые силы» Европы «осудить» Украину

Российские депутаты утверждают, что угроза миру и стабильности исходит от «цепляющегося за власть Петра Порошенко и нынешнего киевского режима».

Госдума РФ после нападения российских военных на украинские корабли в Керченском проливе призвала «миролюбивые силы» Европы «осудить» Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за такое заявление проголосовали единогласно 426 российских депутатов.

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«Депутаты Государственной думы решительно осуждают действия украинских властей и их внешних покровителей, направленные на обострение международной обстановки в Черноморском регионе и Европе в целом, а также призывают все миролюбивые политические силы, всех здравых политиков объективно оценить деструктивный курс официального Киева и сделать все необходимое для предотвращения угрозы миру и стабильности, исходящей от цепляющегося за власть Петра Порошенко и нынешнего киевского режима», - говорится в заявлении.

«Провокационность данных действий подтверждает и тот факт, что украинским военным был хорошо известен порядок прохождения Керченского пролива, который использовался ими ранее (в сентябре 2018 года) с привлечением услуг российского лоцмана. Заявка на проход в Керчь-Еникальском канале, где в интересах безопасности мореплавания действует разрешительный порядок прохода, в этот раз украинской стороной не подавалась», - утверждают в Госдуме.

Также авторы заявления утверждают, что украинские военные игнорировали «предупреждения и законные требования» российских пограничников, «направляли оружие в их сторону, опасно маневрировали, создавали угрозу для безопасного движения гражданских судов в акватории».

В то же время депутаты Госдумы не объясняют, почему российские военные атаковали украинские корабли в нейтральных зонах, в том числе с использованием авиации.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», осуществлявшим плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, уже возвращавшимся в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».