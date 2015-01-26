Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по Донбассу

Об этом говорится в заявлении на сайте министерства иностранных дел (МИД) Казахстана. "Казахстан готов предоставить площадку для проведения переговоров по урегулированию украинского кризиса в любом удобном для сторон формате и в любое приемлемое время", - говорится в документе.

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В МИДе Казахстана заявили, что альтернативы мирным переговорам по урегулированию конфликтной ситуации не существует. "Призываем все стороны перейти к решению конфликта исключительно мирным путем, основанном на выполнении всеми участниками своих обязательств, в том числе предусмотренных минскими договоренностями", - отметили в МИДе.

Как сообщал УНИАН, 15 января в Астане должна была состояться встреча в "нормандском формате", в которой должны были принять участие президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, президент России Владимир Путин. Однако эта встреча была отложена на неопределенный срок.