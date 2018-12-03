В Книге рекордов Гиннеса аннексированный Севастополь назвали "территорией РФ"

Рекорд был установлен еще в мае, зафиксирован недавно.

В сертификате Книги рекордов Гиннеса, который получил гражданин Беларуси в аннексированном Россией Севастополе, город Севастополь указан как территория РФ.

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Александр Бендиков - гражданин Беларуси - уставновил в Севастополе мировой рекорд по балансировке предметов, передает "Громадське".

Он удержал на одном гвозде еще 349 гвоздей. Это достижение было оформлено и подписано местными мастерами спорта по гандболу и волейболу.

Рекорд был установлен еще в мае, зафиксирован недавно. В сертификате, который получил белорус, местом установления рекорда указан "Sevastopol. Russian Federation".

На действия Книги рекордов Гиннеса пока не отреагировало Министерство иностранных дел.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.