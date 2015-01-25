Украина обратится в Гаагу о признании "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству начать процедуру обращения в Гаагский трибунал по преступлениям против человечности, совершенных террористами против украинских граждан в 2014-2015 годах, а также о признании "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями.

Об этом говорится в опубликованной на сайте СНБО информации.

Как сообщал УНИАН, 25 января состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.