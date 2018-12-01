Порошенко назвал численность войск РФ возле границы с Украиной и на оккупированных территориях

Петр Порошенко подчеркнул, что Россия представляет «колоссальную угрозу», на которую Украина вместе с союзниками ищет надлежащий политико-дипломатический ответ.

Президент Петр Порошенко заявляет, что актом агрессии против Вооруженных сил Украины в Керченском проливе Россия продолжает испытывать на прочность мировой порядок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом он сказал во время торжественной церемонии передачи личному составу Вооруженных сил Украины вооружения и военной техники.

Глава государства напомнил, что в этот день в 1991 году более 90% украинцев подтвердили Акт провозглашения независимости Украины и сделали исторический выбор - построение свободной, суверенной, европейской Украины.

Вместе с тем президент отметил, что Россия мечтает повернуть колесо истории назад, в прошлое.

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«В целом вокруг Украины, вдоль государственной границы, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым развернута наземная группировка общей численностью более 80 тысяч военнослужащих, около 1400 артиллерийских систем и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов», - подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, «в акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 кораблей и 8 подводных лодок, в том числе ударных - 23 корабля и 6 подводных лодок».

«Недавний акт агрессии Российской Федерации против Вооруженных сил Украины в Керченском проливе направлен, я это отдельно подчеркиваю, не только против Украины. Кремль дальше испытывает на прочность мировой порядок - согласится ли мир на преобразование Азовского, а дальше и Черного морей в «российское озеро», - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что Россия представляет «колоссальную угрозу», на которую Украина вместе с союзниками ищет надлежащий политико-дипломатический ответ.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".