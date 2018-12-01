За сутки в Украину не впустили 100 россиян, в РФ - почти 40 украинцев

В то же время в ГПСУ сообщили, что более 780 россиян пересекли границу.

С начала действия запрета на въезд в Украину не пропустили 99 граждан Российской Федерации.

Об этом представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

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"С начала действия запрета на въезд на территорию Украины не пропустили 99 россиян. Подавляющее большинство из них не смогли подтвердить цель своих поездок, часть из них не имела соответствующих документов для въезда в Украину. Еще была часть тех, кто превысил срок пребывания в нашей стране", - отметил Демченко.

В то же время в ГПСУ сообщили, что более 780 россиян пересекли границу.

Демченко также добавил, что несмотря на заявления РФ о том, что она не будет вводить зеркальных действий по отношению к украинцам, только в течение вчерашних суток в Россию не пустили 40 граждан Украины. В целом за последние три дня эта цифра достигает более 110 человек.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал заявил, что в связи с введением военного положения в 10 областях гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины.