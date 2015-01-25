Украина должна срочно предложить создание Международного трибунала - Чубаров

Украине следует немедленно инициировать создание Международного трибунала, пишет на своей странице в Facebook председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.

"Днями, скорее всего, состоится срочное заседание Совета Безопасности ООН. Оно не может и не должно завершиться очередным выражением "глубокой обеспокоенности", - считает он.

Чубаров убежден, что на ближайшем заседании СНБО и внеочередной сессии Верховной Рады необходимо рассмотреть вопрос об инициировании Украиной создания Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенных на территории Украины воинскими подразделениями Российской Федерацией и сформированными спецслужбами Российской Федерации террористическими формированиями.

Читайте такжеПорошенко: Атака на Мариуполь - преступление, подсудное Гаагскому трибуналу"Конечно, Россия заблокирует принятие СБ ООН такого решения… Но надо начинать сам процесс, приглашать экспертов по расследованию преступлений против мира и человечности. Начинать сбор и анализ свидетельской базы, которой предостаточно", - написал Чубаров.