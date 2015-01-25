Генсек Совета Европы: сепаратисты должны вернуться к мирным переговорам

Об этом говорится в заявлении генсека, распространенном в субботу в связи с событиями в Мариуполе, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Последняя военная атака сепаратистских сил на юго-востоке Украины является возмутительным нарушением Минского протокола. Я призываю сепаратистов продолжить мирные переговоры, а не это бессмысленное кровопролитие. Прекращение огня должно уважаться. Все стороны должны полностью выполнить Минские договоренности", - заявил Ягланд.

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Как сообщал УНИАН, утром 24 января боевики обстреляли Мариуполь из реактивных систем залпового огня Град. На данный момент число жертв обстрела возросло до 30, среди погибших двое детей.