Сегодня в МИД РФ заявили, что «у российской общественности может лопнуть терпение», что приведет к нападению на дипломатические представительства Украины на российской территории.

20 человек под флагами ЛДПР пикетировали посольство Украины в Москве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, участники пикета вышли на акцию с лозунгами: «Руки прочь от русских вод», «Порошенко сам отдает новороссию России. Спасибо», «Не тронь русскую границу».

Выступавший от ЛДПР выразил удивление, почему Украина не пускает к себе граждан России.

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«Что вы еще запретите русского? Почему такая ненависть к русскому языку, к русским? Мы приглашаем молодежь Украины, пытаемся наладить взаимоотношение. А вы вводите санкции. Мы пришли с мирными намерениями. Мы не закидываем ваше посольство фаерами, как в Украине наши консульства. Почему никто из посольства не выходит с нами пообщаться?», - спросил он.

В свою очередь, депутат от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что диалог с украинским правительством затруднителен в сложившейся ситуации.«Какие могут быть разговоры с украинским правительством, которое уничтожает свою страну, переписывает историю, проводят античеловеческие реформы и вводят военное положение? Поэтому сегодня, на этом митинге, представители ЛДПР будут защищать курс президента РФ», - сказал он.

На данный момент акция закончилась.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, в МИД РФ заявили, что «у российской общественности может лопнуть терпение», что приведет к нападению на дипломатические представительства Украины на российской территории.