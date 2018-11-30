У МИД РФ пригрозили: у россиян "может лопнуть терпение", что приведет к нападению на диппредставительсва Украины

По словам спикера МИД РФ, российские СМИ регулярно сообщают о том, что «украинские радикалы и националисты» позволяют против дипломатических представителей России.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации завили, что «у российской общественности может лопнуть терпение», что приведет к нападению на дипломатические представительства Украины на российской территории.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.

Она заявила, что российские СМИ регулярно сообщают о том, что «украинские радикалы и националисты» позволяют против дипломатических представителей РФ.

По ее словам, «это делает не сознательно для раскрутки на федеральных каналах, а просто потому что Интернет и социальные сети просто пестрят видео роликами».

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«У меня только один вопрос – в Украине вообще понимают, что в какой-то момент у российской общественности может лопнуть терпение», - сказала Захарова.

Она добавила, что украинские дипломаты в РФ работают и с ними поддерживается контакт.

«Мы уважаем их, мы защищаем их, но вопрос в том, что мы все прекрасно понимаем, будучи реалистами, что у людей возникает ощущение, что есть предел любого терпения и как бы очередные провокации, которые позволяют себе в отношении российских дипломатических объектов в Украине радикалы», - сказала она.

По ее словам, у россиян «тысячи вопросов и требование прекратить этот произвол, которые мы получаем по линии МИД».

«Мне кажется в Украине должны это понимать, что безусловно Москва будет делать все, чтобы оставаться приверженной конвенциям о дипломатических сношениях, охранять дипломатические структуры Украины, но есть предел народному терпению. Об этом нужно помнить», - заявила она.

Ранее председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявил, что гражданам мужского пола из Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины в связи с введением военного положения в 10 областях Украины.