Главой Черниговской ОГА стал Александр Мисник

Нового председателя ОГА президент представил во время встречи с активом Черниговской области.

Президент Украины Петр Порошенко назначил на должность председателя Черниговской областной государственной администрации голову Менского районного совета Александра Мисника.

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Как передает корреспондент УНИАН, нового председателя ОГА президент представил во время встречи с активом Черниговской области.

По информации СМИ, Александр Мисник ранее был заместителем председателя Менской райгосадминистрации, полтора года – председателем РГА. С ноября 2015 года – председатель Менского районного совета.

В 2017 году при поддержке партии "Наш Край" баллотировался в меры города Мена как самовыдвиженец, но проиграл.

Как сообщал УНИАН, 30 июля президент своим указом освободил от должности председателя Черниговской ОГА Валерия Кулича, который в этой должности работал с марта 2015 года. До этого он был народным депутатом, занимался предпринимательской деятельностью.