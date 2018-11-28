У властей нет плана действий на 30 дней военного положения - глава «Видродження»

По словам народного депутата, не было смысла поддерживать решение, цель которого не объяснялась.

Указ Президента о введении военного положения не дал ответа на главный вопрос: для чего?

Об этом на своей странице Facebook написал сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь.

По словам народного депутата, не было смысла поддерживать решение, цель которого не объяснялась.

«Мы отказались участвовать в этом театре. Мы не услышали от власти ответа на ключевой вопрос: для чего? Какие первоочередные шаги планируются на эти 30 дней? Разрываем ли мы дипломатические, транспортные, торговые и другие отношения с РФ? Что делать в случае реакции России на объявление военного положения? Какие экономические предохранители и резервы готовим? Что будет с валютным курсом? Какие перспективы получения транша МВФ в случае ВП? Какие реальные военные угрозы? Что даст военное положение на территории 10 областей? Наша депутатская группа «Партия «Видродження» на протяжении почти суток так и не получила от властей ответов на эти и другие вопросы. Поэтому существует одно предположение: сначала была попытка перенести выборы, а после провала состоялась вторая попытка, чтобы найти выход из пикантной ситуации. Я честно выступил и заявил нашу позицию, и мы ее выдержали!» – пишет Виктор Бондарь.

Напомним, Верховная Рада поддержала указ президента Петра Порошенко о введении военного положения. За соответствующий законопроект проголосовали 276 депутатов.

Согласно указу, военное положение введено в 10 областях Украины с 14.00 26 ноября, а вступит в силу 28 ноября. Речь идет о территориях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка украинско-молдовской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей. В перечень входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области. Военное положение продлится 30 дней, то есть до 26 декабря.