Порошенко рассказал об особенностях военного положения в Украине

"Если произойдет агрессия, мне потребуются минуты для того, чтобы организовать эффективную защиту Украины", - подчеркнул президент.

В период военного положения в 10 областях Украины военные администрации не будут создавать: будут работать штабы обороны по организации и подготовке территориальной обороны.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

«Военные администрации не будут создавать, а будут создавать только штабы обороны - для организации и подготовки территориальной обороны», - пояснил глава государства.

Читайте такжеПорошенко рассказал, почему несколько раз меняли проект указа о введении военного положения

Также, по его словам, не будут расширены полномочия президента.

"Полномочия президента не расширяются. Президент имеет исключительные конституционные полномочия по, в том числе, обороне страны в рамках ст. 106 Конституции. Это прямая конституционная ответственность президента, который должен защитить страну. Решение носит исключительно превентивный характер. Для чего? Если произойдет агрессия, мне потребуются минуты для того, чтобы организовать эффективную защиту Украины», - пояснил Порошенко.

Читайте такжеПорошенко заявил, что военное положение в 10 областях Украины будет действовать до 26 декабря

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней.

Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Сегодня, 27 ноября, секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов сообщил, что дата начала военного положения в постановлении, за которое проголосовала Верховная Рада - 26 ноября 14:00.

Согласно информации председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней будет опубликован 28 ноября в парламентской газете "Голос Украины".