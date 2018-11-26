По словам президента, военное положение продлится 30 дней и завершится в середине декабря.

Президент Украины Петр Порошенко предлагает закрепить дату выборов 31 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил в обращении к украинскому народу.

«В начале декабря я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться в соответствии с Конституцией 31 марта 2019 года», - отметил глава государства.

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По словам президента, военное положение продлится 30 дней и завершится в середине декабря.

«Как Верховный главнокомандующий приложу все усилия для того, чтобы уложиться в эти сжатые сроки и за месяц выжать максимум возможностей для повышения нашей готовности отразить возможное полномасштабное наступление россиян», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко предложит Раде ввести военное положение на 30 дней, отмены выборов не будет.