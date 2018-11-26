Президент Польши выразил поддержку Украине по отпору российской агрессии в Керченском проливе

В телефонном разговоре Порошенко и Дуда призвали вынести на заседание Европейского Совета вопрос усиления санкционного давления на Россию.

Президент Польши Анджей Дуда выразил поддержку действиям Украины по отражению российской агрессии в Керченском проливе.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента. "Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, в ходе которой проинформировал о грубом акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и действиях Украины в ответ, включая введение режима военного положения. Президент Польши выразил поддержку Украине и ее действий", - говорится в сообщении.

Собеседники скоординировали дальнейшие шаги в связи с российской угрозой.

Также Порошенко и Дуда призвали Европейский Союз усилить санкционное давление на Россию и вынести этот вопрос на заседание Европейского Совета.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью «севшего на мель» танкера блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Впоследствии при проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, примерно в 13-14 милях от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих получили ранения, остальные члены экипажей попали в плен.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, на 16.00.

Мировое сообщество осудило действия Российской Федерации.

Сегодня, 26 ноября, Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которого они договорились срочно провести чрезвычайное заседание комиссии Украина - НАТО в связи с актом агрессии РФ против Украины в Азово-Черноморской акватории.