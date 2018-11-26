Россия захватила корабли ВМС Украины: в РФ рассказали, где находятся раненые моряки

Трое раненых украинцев в больнице Керчи, другие моряки у следователей, говорит омбудсмен Москалькова.

Трое раненых украинских моряков с захваченного Россией судна находятся в 1-й Керченской больнице в аннексированном Крыму.

Об этом в комментарии "Громадському" сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Другие члены экипажа находятся у следователя на опросе, заявила омбудсмен.

«Трое во время задержания были ранены. Им оказали необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает. Другие моряки не находятся в СИЗО. Они на территории пограничной части в Керчи, не могу сказать, где конкретно. Но они у следователей, проводится опрос сейчас», — сказала Москалькова.

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Отметим, Россия утверждает, что от обстрела пострадали лишь трое украинских моряков. В то же время Украина заявила, что пострадали шестеро и двое из них были с тяжелыми ранениями.

Возбуждено уголовное дело, заявила Москалькова и не уточнила статью Уголовного кодекса.

Три украинских судна задержаны и находятся в порту в аннексированной Керчи.

Когда "Громадське" позвонило российскому омбудсмену — она заявила, что говорила параллельно телефону с украинским уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой.

Москалькова заявила, что это первый звонок Денисовой к ней. Хотя ранее Денисова в эфире "Громадського" сказала, что ее российская коллега не выходит на связь.

По словам Москальковой, «Денисова ни о чем больше не спрашивала, кроме как о местонахождении и состоянии моряков».

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сказала, что захваченные Россией в Керченском проливе 23 украинских моряка практически находятся в статусе военнопленных.