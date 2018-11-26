Российский омбудсмен не выходит на связь по поводу захваченных украинских моряков - Денисова

По ее словам, сейчас очень противоречивая информация об украинских моряках на захваченных Россией судах в Керченском проливе.

Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова не выходит на связь.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает "Общественное".

«Она не выходит на контакт. Может, она не получила никаких указаний. Я выходила на контакт, но они (российская сторона – ред.) не выходят», — сказала Денисова.

По ее словам, сейчас очень противоречивая информация об украинских моряках на захваченных Россией судах в Керченском проливе. Украине не удается выйти с ними на связь, поэтому нет данных об их местонахождении и состоянии.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

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В командовании ВМС Украины заявили, что в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а потому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Позже стало известно, что во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли огонь по украинским.

В ВМС сообщили, что малый БРК "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" захвачены и буксируются, а малый БРК "Никополь" заблокирован и следует в сопровождении оккупантов.

В результате агрессивных действий россиян в Черном море недалеко от Керченского пролива 6 украинских военнослужащих получили ранения.

На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии.

Председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента из-за агрессии Российской Федерации возле Керченского пролива сегодня, 26 ноября, на 16:00.