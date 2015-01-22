Эстония пошлет в Украину гуманитарную помощь

В ответ на просьбу Украины о гуманитарной помощи Эстония решила послать находящимся в зоне конфликта людям гуманитарную помощь, помощь из Эстонии содержит генераторы, обогреватели, кондиционеры, спальные мешки, раскладные кровати и больничные койки, сообщила BNS пресс-служба МИД. Общая стоимость помощи составляет более 120 000 евро, сообщает Postimees.

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Совместная с ЕС передача помощи состоится 27 января в Днепропетровске, куда также прибудет гуманитарная помощь из Латвии, Германии, Финляндии и Франции.

Автомобиль с помощью из Эстонии отправится в путь в пятницу. В воскресенье в Украину для приема и передачи посылки из Эстонии отправится эксперт эстонской спасательной команды (EDRT) Пеэтер Эйландт. Для приема помощи из ЕС и организации ее раздачи в Украину будет направлена координационная команда ЕС, в которую также войдет эксперт EDRT Энн Эберг, который отправится в путь в эту пятницу.

По словам заместителя генерального директора спасательного департамента Ало Таммсалу, нужно оказывать помощь в подобных кризисных ситуациях. «Если мы сейчас можем помогать другим, мы должны это делать, чтобы избежать самого худшего сценария. Будем надеяться, что Эстонии никогда не понадобится подобная помощь, но если и понадобится, я знаю, что нам точно также помогут», - сказал Таммсалу.

По словам министра иностранных дел Кейт Пентус-Розиманнус, улучшение ситуации в Украины является в этом году самым важным приоритетом Эстонии в области предоставлении гуманитарной помощи.

Гуманитарная миссия финансируется МИД из средств сотрудничества по развитию и гуманитарной помощи.

В середине января директорат ЕС по гуманитарной помощи и защите населения обратился к странам-участницам с просьбой об оказании помощи народу Украины при выживании в зимних условиях. Эстония положительно ответила на просьбу.

В прошлом году МИД выделил в качестве гуманитарной помощи пострадавшим в украинском конфликте и на улучшение положения внутренних беженцев 515 000 евро.