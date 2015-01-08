Эстония в одностороннем порядке определила сухопутную границу с Россией

Министр внутренних дел Ханно Певкур пояснил, что, поскольку пограничный договор между Эстонией и Россией не ратифицирован, линия границы между Эстонией и Россией, разделяющая подчиняющую юрисдикции государств территорию, рассматривается в качестве временной контрольной линии, сообщает издание BNS.

«Сейчас сложно представить, что пограничный договор с Россией может быть ратифицирован в ближайшее время, поэтому крайне важно, чтобы траектория контрольной линии была четко зафиксирована правительством республики», - подчеркнул Певкур.

Читайте такжеЭстония вновь обвинила Россию во вторжении в воздушное пространствоМинистр добавил, что утверждение координатов существенно улучшит и предупреждение и выявление сознательных трансграничных преступлений. Также приобретет большую юридическую ясность связанная с расчисткой и обслуживанием пограничной полосы и улучшится качество охраны и защиты государственной границы, а также досудебной работы над сознательно совершенными трансграничными преступлениями.

Представленные в приложениях к постановлению координаты не имеют прямой связи с подписанным 18 февраля прошлого года договором о государственной границе между Эстонией и Россией, хотя описанная в договоре линия примерно на 90 процентов совпадает с охраняемой сейчас линией.