"Геноцида не было": Россия сделала циничное заявление по Голодомору в Украине

В МИД РФ отметили, что почти сотню лет назад, голод затронул много народов СССР, и никакого целенаправленного геноцида украинского народа не было.

В России отметились циничным заявлением по поводу памятных мероприятий в годовщину Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

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В МИД РФ отметили, что почти сотню лет назад, голод затронул много народов СССР, и никакого целенаправленного геноцида украинского народа не было. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел России в Facebook.

"В 30-е годы XX века в Советском Союзе вспыхнул сильный голод, который коснулся многих народов, проживавших на территории государства. Он стал общей трагедией россиян, украинцев, казахов и других народов страны и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории СССР", – отметили в ведомстве.

Кроме того, в российском МИДе добавили, что геноцид украинского народа якобы совсем не связан с историческими фактами. Попытки представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа" не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, они носят политизированный и антинаучный характер, говорится в сообщении.

Пользователи с возмущением и гневом восприняли такое заявление российского МИДа. Они подчеркивают, что геноцид устроили советские власти, ведь пока на железнодорожных станциях городов гнило зерно в вагонах, которые охранялись вооруженными людьми, от голода вымирали целые села, передает 24tv.ua.

МИД РФ ничего не может противопоставить свидетельствам десятков тысяч очевидцев той трагедии, независимо от области Украины с большим страхом и болью рассказывали о жестоком, принудительном изъятии всех имеющихся запасов зерна у крестьян.