Яценюк в День памяти жертв Голодомора: помня о прошлом - мы боремся и добьемся своего будущего
В субботу, 24 ноября, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, представители НФ в правительстве - министр внутренних дел Арсен Аваков, министр юстиции Павел Петренко, народные депутаты фракции НФ и партийцы почтили память жертв Голодомора возле Мемориала жертв Голодомора в Харькове.
Именно Харьковщина больше всего пострадала от Голодомора 1932-1933 годов.
Арсений Яценюк подчеркнул, что советский большевистский режим "безбожно уничтожал украинцев": "Приспешники этого советского режима сегодня ведут дискуссию о героизации Сталина и других преступников, чьи подписи стоят под указами и решениями советской большевистской власти в Москве об уничтожении украинской нации".
История еще не поставила точку в этом вопросе, подчеркнул он: "Виновные должны быть установлены и осуждены - как за преступления голодомора, так и за преступления против Украины сегодня".
"Склоняем голову перед миллионами украинцев, которые были убиты большевистским режимом. Склоняем головы перед десятками тысяч украинцев, которые убиты в борьбе за независимость, в войне, которую начала Россия. Но мы идем вперед", - сказал Арсений Яценюк.
"Испытания, которые упали на наши плечи, закалили нас. Именно поэтому Украина есть. Именно поэтому наша нация идет вперед. Помня о прошлом, мы боремся и добьемся своего будущего", - подчеркнул лидер "Народного фронта".
Глава МВД Арсен Аваков отметил, что Мемориал жертв Голодомора построен в 2008 году на средства, которые собрали харьковчане: "Никаких бюджетных средств".
Мемориал стоит на границе города Харькова, "что символизирует безвыходную ситуацию, в которую тогда попадали люди": "С одной стороны - город. Из города никого не выпускали, стояли заградительные отряды, хорошо накормленные НКВДисты, которые расстреливали людей вот здесь, на границе Харькова. С другой стороны - люди из харьковских сел, где висели черные доски, куда нельзя было завозить продовольствие, которые умирали там, пытались попасть в город, и их тоже не пускали".
"У нас за спиной - нынешняя Россия, которая не признает Голодомор. И в украинских землях Белгородской области и части Курской, которые сейчас находятся в России, стоят кресты, на которых стыдливо написано:" жертвам коллективизации ", - сказал он.
"Никто не знает, сколько людей погибло - миллионы. И это трагедия, которая дает отклик в будущее. Потому что это миллионы нерожденных людей. Вот такая коммунистическая эпоха", - сказал Арсен Аваков.