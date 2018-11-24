Яценюк в День памяти жертв Голодомора: помня о прошлом - мы боремся и добьемся своего будущего

Арсений Яценюк подчеркнул, что советский большевистский режим "безбожно уничтожал украинцев".

В субботу, 24 ноября, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, представители НФ в правительстве - министр внутренних дел Арсен Аваков, министр юстиции Павел Петренко, народные депутаты фракции НФ и партийцы почтили память жертв Голодомора возле Мемориала жертв Голодомора в Харькове.

Именно Харьковщина больше всего пострадала от Голодомора 1932-1933 годов.

Арсений Яценюк подчеркнул, что советский большевистский режим "безбожно уничтожал украинцев": "Приспешники этого советского режима сегодня ведут дискуссию о героизации Сталина и других преступников, чьи подписи стоят под указами и решениями советской большевистской власти в Москве об уничтожении украинской нации".

История еще не поставила точку в этом вопросе, подчеркнул он: "Виновные должны быть установлены и осуждены - как за преступления голодомора, так и за преступления против Украины сегодня".

"Склоняем голову перед миллионами украинцев, которые были убиты большевистским режимом. Склоняем головы перед десятками тысяч украинцев, которые убиты в борьбе за независимость, в войне, которую начала Россия. Но мы идем вперед", - сказал Арсений Яценюк.