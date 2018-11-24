Не надо искать "лапти или балалайку": в МинВОТ назвали простой способ обнаружения пророссийских сил в Украине
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что пророссийские силы в Украине повторяют тезисы Кремля.
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Об этом он заявил в эфире "Прямого".
"По каким признакам можно определить, прокремлевская сила или нет? Ну конечно, что искать лапти или балалайку у кого-то в руках наивно. Для того, чтобы понимать пророссийская сила или нет, стоит вспомнить, какие генеральные тезисы относительно Украины генерируют президент РФ и министр МИД господин Лавров", - сказал Тука.
"Один из главнейших тезисов относительно Донбасса – это интеграция этих территорий при условии федерализации с правом вето на принятие внешнеполитических – НАТО в скобках, и внешнеэкономических – ЕС в скобках, вопросах. Понятно. Генеральная линия Кремля – заблокировать движение Украины в сторону ЕС и НАТО. Следовательно, любая политическая сила, которая выступает против этого направления, она является пророссийской", - добавил чиновник.