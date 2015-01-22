Миссия ОБСЕ взяла показания у защитника аэропорта, подвергшегося предполагаемой газовой атаке боевиков

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

"Украинский солдат в госпитале в подконтрольной правительству Константиновке (56 км на север от Донецка) сообщил СММ, что лечится от повреждений, полученных в Донецком аэропорту 19 января. Он сказал, что всего 80 украинских солдат получили такие же поражения, проявлявшиеся в неконтролируемых судорогах, рвоте и затрудненном дыхании. Некоторые, заявил он, потеряли сознание. Одиннадцать бойцов были доставлены в госпиталь Днепропетровска, сказал он", - говорится в отчете.

Читайте такжеЧасть аэропорта контролируют силы АТО. Ожесточенные бои продолжаютсяСообщения о применении боевиками химического оружия во время штурма аэропорта появились днем 19 января.

"Около 12 часов боевики применили один из разновидностей слезоточивого газа против украинских военнослужащих. Украинские военные дают отпор и продолжают удерживать позиции», - сообщили в пресс-службе Минбороны.