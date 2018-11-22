Порошенко подписал указ об увольнении Гарбуза с должности главы Луганской ОГА

Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации уволен согласно поданному им заявлению.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об освобождении Юрия Гарбуза от должности председателя Луганской областной государственной администрации.

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Об этом говорится в указе № 383/2018 от 22 ноября, обнародованном на сайте главы государства.

"Освободить Гарбуза Юрия Григорьевича от должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, Гарбуз был назначен председателем Луганской областной государственной администрации - руководителем областной военно-гражданской администрации 29 апреля 2016 года после освобождения от этой должности Георгия Туки, который был назначен заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.