Глава Луганской ОГА рассказал, как три года прожил в лесу с волками

По словам чиновника, он три года прожил отшельником в землянке без каких-либо благ цивилизации.

Глава Луганской ОГА Юрий Гарбуз утверждает, что в начале 90-х годов прожил три года отшельником в лесу.

Об этом он рассказал в интервью "Гордону".

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"Я ушел служить в армию еще в Советском Союзе, в 1989-м, а вернулся в вільну Україну. В Луганской области уже появились пацаны в бордовых пиджаках, крутились возле шахт. Началась контрабанда, рейдерство, отжимы. У меня состояние было… ну на грани срыва. Я тогда спортом занимался, одни мои знакомые ушли в милицию, другие, наоборот, надели золотые цепи на шею. А я принял решение уйти в лес... Я прожил в лесу три года: ни электричества, ни других благ цивилизации не было. Жил отшельником в землянке", - рассказывает он.

По словам чиновника, в лесу у него возникли конфликты с волчицей, жившей неподалеку от него.

"В конце концов я ее убил. Но у нее, оказывается, были волчата. Я их потом нашел со своими собаками. Волчата уже подыхали с голоду. Естественно, начал их выхаживать, это был мой крест за убийство их матери. Волчата ожили, окрепли, я решил выбрать себе самого сильного, а остальных раздать. Бросал им мясо, они за него дрались, а я наблюдал. Изо дня в день наблюдал и выбрал самого сильного. Через время понял: самый сильный – не всегда самый храбрый. Тогда я выбрал самого храброго и только через полтора месяца выбрал самого умного. Им оказалась маленькая волчица, которая вообще ни разу не дралась за первый кусок мяса, потому что знала: еще шесть кусков я точно дам", - сказал Гарбуз.