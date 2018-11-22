"Победим фашизм вместе": на Закарпатье появились провокационные билборды (фото)

Пока не известно, кто расклеил провокационные баннеры.

На Закарпатье появились провокационные биллборды. На антивенгерских баннерах изображены Геннадий Москаль и Илдика Орос и надпись "Победим фашизм вместе".

Об этом сообщил в Facebook активист Роман Келемен.

"На Закарпатье начали размещать билборды председателя Закарпатской ОГА и областного депутата от венгерской партии", - прокомментировал фото Келемен.

На билборде Геннадий Москаль и ректор Закарпатского венгерского института Илдика Орос держатся за турула, между ними подпись "Победим фашизм вместе". Пока не известно, кто расклеил провокационные баннеры.

Напомним, что в ночь на субботу, 20 октября, в нескольких районах Закарпатья неизвестные расклеили билборды с изображениями лидеров политической партии Общества венгерской культуры и надписью "Остановим сепаратистов".

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Геннадий Москаль заявил, что антиугорські борды на Закарпатье – это провокация российских спецслужб.

Прокуратура Закарпатья открыла производство из-за скандальных антивенгерских бордов.

Напомним также, что ректора венгерского института в Берегово вызвали в СБУ из-за заявления о притеснениях в Украине. Предметом интереса спецслужбы стало выступление Илдики Орос в Будапеште 23 октября, во время которого она заявила о притеснениях венгров в Украине фашистскими методами.