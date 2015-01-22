The Washington Post: Интенсивность боевых действий на востоке Украины увеличивается, число жертв растет, и никакого перемирия нет

Началось самое ожесточенное противостояние между украинскими войсками и пророссийскими сепаратистами с лета прошлого года, и теперь можно сказать наверняка, что соглашение о прекращении огня, достигнутое несколько месяцев назад, уже не действует, пишет Карун Демирджан в своей статье, которая называется «Интенсивность боевых действий на востоке Украины увеличивается, число жертв растет, и никакого перемирия нет», опубликованной в газете The Washington Post.

Обе стороны ведут шквальный огонь в донецком аэропорту. Этот приз, хотя и имеет скорее символическое, чем стратегическое значение, оказался в центре недавних атак, которые превратили аэропорт в руины. Обе стороны в определенный момент заявляли о том, что аэропорт находится под их контролем. В течение последних дней повстанцы и украинские военные продолжают наносить удары по позициям противника.

Украинскую армию атаковали «регулярные военные формирования» российской армии, заявил во вторник пресс-секретарь СНБО, полковник Андрей Лысенко. В понедельник в СНБО сообщили, что Россия отправила «два батальона» – около 800 солдат – на украинскую территорию. Лысенко добавил во вторник, что еще три батальона подошли к российско-украинской границе со стороны России.

Эти заявления, которые не могут быть подтверждены независимыми источниками, были сделаны после того как Киев и НАТО несколько месяцев обвиняли Россию в том, что она разжигает сепаратистское восстание в восточной Украине, обеспечивая постоянный поток оружия и солдат. Россия все время опровергала подобные обвинения, утверждая, что именно Киев заинтересован в продолжении конфликта.

Посол США в Украине Джеффри Пайетт подтвердил во вторник обвинения Украины, сказав, что Соединенные Штаты обеспокоены спровоцированным Россией обострением конфликта, а также поставками большого количества оружия с территории России, как сообщило российское агентство «Интерфакс». Возобновление напряженности вызвало жесткую критику со стороны Москвы. Кремлевские чиновники пожаловались на то, что президент Украины Петр Порошенко отверг новый план мирного урегулирования, предложенный президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе. Путин предложил, чтобы стороны конфликта «в срочном порядке приняли меры для прекращения огня» и отвели тяжелую артиллерию к линиям, согласованным в сентябре.

«Это самая большая, даже стратегическая ошибка украинских властей делать ставку на силовое решение кризиса», – сказал в понедельник заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин «Интерфаксу». «Это может привести к необратимым последствиям для украинской государственности».

Украинские власти признали, что Киев получил письмо, в котором Путин изложил свои предложения о перемирии. Но они отрицают, что украинские солдаты нарушали режим прекращения огня, утверждая, что действия военных были законным ответом на нарушения перемирия пророссийскими повстанцами.

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин сказал журналистам во вторник, что пророссийские сепаратисты «воспользовались» тем, что украинские военные соблюдали режим прекращения огня для того, чтобы захватить «значительные территории – более 500 кв. км.».

Путин предложил свой план после того как промежуточные переговоры между сторонами конфликта не увенчались успехом.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которую многие считают главным контактным лицом для Путина в Европе, отменила запланированную на прошлый четверг встречу с участием лидеров Франции, Германии, России и Украины в Казахстане, объяснив это отсутствием достаточного прогресса в выполнении условий мирного плана, которые повстанцы и украинские чиновники согласовали в Минске в сентябре. Промежуточные переговоры между представителями украинского правительства и пророссийских сепаратистов, которые были запланированы на следующий день, также были отменены.

Новый раунд переговоров в Берлине был запланирован на среду.

Между тем, отношения России с европейскими партнерами, помимо переговоров об Украине, продолжают оставаться напряженными. Лидеры США и ЕС говорят, что обсуждение вопроса об отмене экономических санкций в отношении России, введенных из-за ее вмешательство в ситуацию в Украине, зависит от выполнения Москвой условий минских договоренностей. В понедельник лидеры Европейского союза сообщили, что они не планируют ослаблять экономические санкции, учитывая ситуацию в восточной Украине.

Между тем, число жертв в зоне конфликта растет. По оценкам Организации Объединенных Наций, с начала конфликта в апреле в Украине погибло более 4800 человек.

Число жертв среди гражданского населения также растет. В понедельник в подконтрольном Украине Харькове был совершен теракт против группы украинских националистов, в тот же день под обстрел попала больница в Донецке. Повстанцы заявили, что в результате авиаударов, нанесенных украинскими военными по Горловке, еще несколько десятков человек были убиты или ранены в воскресенье.

На прошлой неделе погибли 13 мирных граждан, когда автобус, в котором они ехали, попал под обстрел под Волновахой – это самая большая потеря среди мирного населения в одном инциденте с начала перемирия в сентябре.