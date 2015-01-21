Глава Укртрансинспекции подал в отставку

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Причиной своего увольнения Черненко назвал реорганизацию ведомства и непрофессионализм руководства Министерства инфраструктуры.

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«В связи с реорганизацией инспекции, а также с назначением на руководящие должности Министерства инфраструктуры лиц, не имеющих никакого представления о транспортной отрасли, являющихся откровенными сепаратистами и коррупционерами, не считаю возможным пребывать на должности и прошу уволить меня с 30 января 2015 года», - говорится в заявлении Черненко, которое он разместил на своей персональной странице в Facebook.

Также он раскритиковал решение правительства о запрете проверок и отправке в отпуск за свой счет свыше 500 инспекторов из 675 служащих Укртрансинспекции. По мнению Черненко, оно принято в интересах теневого бизнеса, а запрет проверок, по его словам, свел на нет план сохранения автодорог путем контроля за соблюдения габаритно-весовых параметров при грузовых перевозках, так как, согласно информации из украинских портов, за три месяца прошлого года около 124 тыс. перевозок были выполнены с грубым нарушением весовых параметров.

Как прокомментировал ситуацию заместитель министра инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook, Черненко подал заявление об отставке во время проведения Мининфраструктуры проверки процедуры выдачи разрешений на грузовые перевозки, которая продлится до 23 января.

«Не дождавшись результатов проверки, руководитель этой инспекции, которая ликвидируется, решил осуществить политический coming out», - сообщил Омелян, и добавил, что заявление вернули, потому что расторжение трудовых отношений и политические речи - это разные формулировки.

Как сообщал УНИАН, Черненко был назначен главой Укртрансинспекции 12 марта 2014 года. До назначения на эту должность Черненко занимал пост главы совета Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Украины в Киевской области.