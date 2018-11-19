Украина пока не ответила на предложения по защите венгерского меньшинства на Закарпатье - Сийярто

Глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил, что речь идет о предотвращении ассимиляции, изменения национального состава Закарпатья, ограничения обучения на венгерском языке.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что Украина пока не ответила на предложения Будапешта по защите венгерского меньшинства на Закарпатье.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС, видео которого размещено на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

Глава МИД Венгрии рассказал о своей последней встрече с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

"В прошлый раз я передал проект соглашения моему коллеге - министру Павлу Климкину. И я предложил сделать взаимные обязательства, чтобы избежать каких-либо решений, которые могут привести к ассимиляции, привести к изменению состава национальностей в отдельных районах, привести к ограничению использования родного языка определенными группами и т.п.", - подчеркнул Сийярто.

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"Еще не было ответа", - сказал глава МИД Венгрии.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с действующей украинской властью невозможно достичь договоренности. Орбан выразил надежду, что после президентских выборов в 2019 году с властью Украины будет легче договариваться.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия Верховной Радой нового закона об образовании в 2017 году. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Министр иностранных дел Венгрии потребовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

В сентябре в интернете появилось видео, на котором украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывали текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

4 октября консул Венгрии в Берегово был объявлен персоной нон грата, в ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула.

25 октября министр иностранных дел Климкин сообщил, что Украина и Венгрия 28 ноября проведут в Киеве комплексные консульские консультации в связи с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья.

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что Будапешт перенес выдачу своих паспортов жителям Закарпатья из Берегово в соседний венгерский город Кишвард на востоке стране.

14 ноября в Украину прибыл новый посол Венгрии Иштван Ийдярто, который подтвердил поддержку официальным Будапештом независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.