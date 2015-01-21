Минюст сумел сэкономить 1 млрд за счет ликвидации схем макрокоррупции – Петренко

Теперь необходимо переходить к борьбе с бытовой коррупцией. Для этого ведомство начало оптимизацию работы органов юстиции, заявил в эфире ТРК «Украина» во вторник министр Павел Петренко.

Министр рассказал, что сегодня ведомству удалось решить проблемы существования крупных коррупционных схем. «Первое – бланки, по которым государство переплачивало 300 млн грн частным структурам, второе – это роялти за реестры (около 800 млн) и третье - это конфискат. Эти схемы мы побороли, и Министерство юстиции сэкономило 1 млрд грн бюджета», - уточнил Петренко.

«Бытовая» же коррупция, по его мнению, связана с неэффективной работой органов юстиции в целом, отсутствием мотивации сотрудников в виде надлежащей заработной платы и, собственно, бюрократией. По его словам, рассчитывать на позитивный эффект от сокращения числа департаментов и управлений Минюста можно уже в текущем году.

«Мы провели аудит системы от Министерства до райуправлений. Мы увидели много ненужных функций, которые выполняются людьми фактически для того, чтобы только отсидеть на работе и получить зарплату. С другой стороны, функции, которые нужны простым гражданам, не выполняются. Сейчас мы начинаем оптимизацию органов юстиции: с 45 департаментов и управлений органов юстиции остается 25, которые выполняют конкретные функции, необходимые каждому человеку, как-то: нотариат, вопросы банкротства, предоставление консультаций», - пояснил министр.

Он сообщил, что сокращение штата сотрудников органов юстиции позволит увеличить зарплату, мотивируя людей работать эффективнее «Наша задача, чтобы это [улучшение работы ведомства] было сделано очень быстро. У нас нет, как в Грузии, четырех лет. На протяжении этого года уже должны быть первые результаты от качественной работы обновленных структур управлений юстиции, в первую очередь, на местах», - отметил он.

Министр также добавил, что помогать с реализацией реформ будут грузинские эксперты, которые согласились принять украинское гражданство и вступить на руководящие посты в подразделениях ведомства. П. Петренко напомнил, что есть поручения президента и правительства относительно формирования специального фонда, который будет обеспечивать финансирование иностранных экспертов.

«На сегодняшний день те люди, которые пришли в министерство юстиции, еще не оформлены, они сейчас фактически согласились на ту заработную плату, которая будет определена в министерстве юстиции. Мы ожидаем, что такой фонд будет создан. Он будет состоять из донорских средств международных организаций. Мы будем создавать прозрачную мотивацию для иностранных экспертов и параллельно будем поднимать заработную плату украинским специалистам», - рассказал глава ведомства.

Министр выразил надежду, что такой фонд будет создан в кратчайшие сроки. «Для этого нам надо показать, что реформы запустились. У нас нет много времени, поэтому реформы будут радикальными и достаточно быстрыми», - подытожил Петренко.