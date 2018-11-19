В «Видродженни» призвали правительство ограничить зарплатные аппетиты руководителей государственных монополистов

Зарплаты руководителей таких государственных компаний, как «Нафтогаз Украины», «Укрпочта» и «Укрзализныця» больше зарплаты их европейских коллег. А также в сотни раз превышают уровень средней зарплаты в Украине.

Об этом во время заседания Согласительного совета руководителей фракций ВР 19 ноября заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь.

По его словам, действия правительства привели к тому, что руководство государственных компаний живет отдельно от украинского народа. Даже больше – принимает решения, которые наносят ущерб гражданам.

В пример Виктор Бондарь привел ситуацию с зарплатной политикой в «Нафтогазе Украины». Так, сегодня руководители госкомпании получают самую высокую зарплату в Европе по сравнению с коллегами в других странах на аналогичных должностях. Также их оклады в 136 раз превышают размер средней зарплаты в Украине.

«Председатель правления «Нафтогаза Украины» получает 31,5 тыс. евро – это больше, чем у руководителя компании Ofgem (Великобритания), который имеет среднемесячную зарплату 26,7 тыс. евро. Руководитель французской газовой компании Engie – 19,7 тыс. евро, румынской – 17,5 тыс. евро, литовской – 16,4 тыс. евро в месяц. Андрей Коболев входит в тройку самых высокооплачиваемых руководителей нефтегазовых компаний в Европе! За что? За какие такие великие достижения? Провал по увеличению добычи газа в Украине, выписывание премий себе и отправка 8 млн долларов за границу – вот это его политика. И правительство ее поддерживает», – подчеркнул Виктор Бондарь.

Он добавил, что аналогичная ситуация и в отношении и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгения Кравцова. Больше, чем глава украинской железной дороги, в Европе получают только его коллеги в Великобритании и Франции.

«Его зарплата так же входит в тройку самых высоких заработных плат в Европе: 30 тыс. евро в месяц – это около 1 млн гривен, плюс дополнительно премии. Тем временем рядовой работник «Укрзализныци» сегодня получает в среднем в 228 раз меньше. Например, зарплата машиниста локомотива в 190 раз ниже, чем оклад руководителя УЗ. Вот пример вашей хозяйственности», – отметил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження».

Что касается руководства «Укрпочты», то зарплата топ-менеджмента этого предприятия превышает зарплату рядового почтальона в более 300 раз.

«Последняя заработная плата, которую глава правительства подписал руководителю «Укрпочты», составляет с августа 744 тыс. гривен в месяц, плюс 15% премии. И эти руководители еще ставят вам ультиматум, что они закроют 7 тысяч почтовых отделений и отменят услугу доставки пенсий по селам. Даже судятся с Кабмином на 57 млрд гривен, потому что им не хватает средств и тариф на доставку пенсий очень низкий. Получая при этом в месяц в триста раз больше, чем почтальон. Поэтому мы говорим: все то, что происходит в вашей системе управления, – это ваша ответственность», – заявил Виктор Бондарь.