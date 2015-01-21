ИС: в районе 31-го блокпоста боевики разместили гаубицы и 10 "Градов"

Об этом на странице в соцсети написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. По его информации, боевики подтянули значительное количество артиллерии - "две артиллерийские группы (всего - до 25 единиц ствольной артиллерии, в основном 122-мм гаубиц Д-30, а также до 10 установок РСЗО)".

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По данным Дмитрия Тымчука, данные артгруппы наносят огневые удары по позициям сил АТО не только на передовых позициях, но и в глубине их боевого построения. "Отмечаются попытки противника вести артиллерийскую разведку (в первую очередь, с целью определения данных для артиллерийской стрельбы по пунктам управления, снабжения и связи украинских войск)", - отметил Дмитрий Тымчук.