Госслужбу по делам Крыма сформируют в ближайшее время - депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат Украины, председатель межфракционного депутатского объединения «Крым» в украинском парламенте Алексей Гончаренко во время проведения в Одессе мероприятия, посвященного Дню Автономной Республики Крым.

«Могу вам доложить: в государственном бюджете на 2015 год отдельной строкой прописана Государственная служба по делам Автономной Республики Крым. Я уже дважды общался на эту тему с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, и в ближайшее время такой центральный орган исполнительной власти будет сформирован», - отметил депутат.

По мнению Гончаренко, создание такого центрального органа исполнительной власти является очень важным шагом с практической и психологической точек зрения.

Читайте такжеВ договоре с РФ не упоминается "Крымский федеральный округ" - ДемчишинПо словам депутата, основной целью возглавляемого им депутатского объединения «является быстрое восстановление территориальной целостности Украины, возвращение территории Автономной Республики Крым под контроль Украины. А до того, как это произойдет, - защита прав украинских граждан, как тех, кто остался жить в Крыму, так и тех, кто вынужден был покинуть территорию Крыма, и сегодня проживает в Украине».

Гончаренко выразил сожаление, что принятое летом прошлого года постановление Кабинета министров Украины о создании такой Госслужбы и до сих пор не была реализована.

Как также сообщил Гончаренко, межфракционное депутатское объединение «Крым» «работает над изменениями к законодательству Украины, которые позволят защитить права и интересы жителей, граждан Автономной Республики Крым».

Справка УНИАН. 5 августа 2014 года постановлением №297 КМУ создал Госслужбу по вопросам Автономной Республики Крым, города Севастополя и временно перемещенных лиц. Согласно постановлению, Госслужба создана как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабмином. Министерству финансов поручалось при подготовке изменений к государственного бюджета предусмотреть расходы на обеспечение деятельности Госслужбы.