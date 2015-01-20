Аваков ввел в состав коллегии МВД группу депутатов

Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.

"Учитывая, что на повестке дня кроме войны и текущей работы - реформы, включил в состав коллегии активно вошедших в работу по реформированию МВД народных депутатов и общественных деятелей", - сообщил Аваков.

По его словам, кроме штатных руководителей министерства, по согласию в состав коллегии включены советник министра Зорян Шкиряк, главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, а также народные депутаты Николай Величкович, Антон Геращенко, Денис Дзензерский, Ирина Ефремова, Игорь Котвицкий, Мустафа Найем, Андрей Тетерук, Татьяна Чорновол.

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