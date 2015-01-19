Аваков заявил о создании патрульной службы, ГАИ и МРЭО будут ликвидированы

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в Facebook.

Он напомнил, что патрульная полиция возьмет на себя часть функций Госавтоинспекции, которую ликвидируют, так же вместо МРЭО "будет новая система".

Претендентов на службу в патрульной полиции столицы будут отбирать на конкурсной основе с 19 января до 6 февраля 2015 года.

"Конкурсный отбор, обучение, тесты и в преддверии лета будем иметь в Киеве новую патрульную полицию", - написал Аваков.

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Требования к кандидатам: возраст от 21 до 35 лет, полное среднее или высшее образование, наличие водительского удостоверения категории В, отсутствие судимости, свободное владение украинским языком.

Аваков также добавил: "ГАИ будет ликвидирована. Часть их функций возьмет на себя патрульная полиция. МРЭО в их нынешнем виде будет ликвидирован - будет новая система".

Как сообщал УНИАН, ликвидация ГАИ предусмотрена концепцией и стратегией реформирования МВД, а также коалиционным соглашением.

24 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook сообщил, что в Киеве весной 2015 года вместо ГАИ будет создана патрульная полицейская служба, набор людей на обучение начинается 20 января 2015 года.

«Вскоре в Киеве ГАИ не будет. Будет новая полицейская патрульная служба. С новыми подходами, правилами, новыми людьми», - написал он.

После Киева такие службы будут созданы по всей Украине.