Климкин: "ЛНР" и "ДНР" должны быть признаны террористическими организациями
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что «ЛНР» и «ДНР» должны быть признаны террористическими организациями.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.
«Всем стало абсолютно понятно, что они являются террористами, после трагедии с малайзийским «Боингом», - сказал Климкин.
По словам министра, для Европейского Союза и других партнеров Украины вопрос заключается в том, что необходимы соответствующие юридические обоснования и решения судов для признания этих организаций террористическими.
Читайте такжеКлимкин: В Минских соглашениях не было записано, что донецкий аэропорт отойдет боевикам Климкин отметил, что все это должно быть проведено в рамках правового поля. «Такие решения уже начинают появляться. Сейчас будет новая стадия рассмотрения, в том числе Европейским Союзом и отдельными странами, вопрос о признании «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями», - сказал он.