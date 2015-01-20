Климкин: "ЛНР" и "ДНР" должны быть признаны террористическими организациями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

«Всем стало абсолютно понятно, что они являются террористами, после трагедии с малайзийским «Боингом», - сказал Климкин.

По словам министра, для Европейского Союза и других партнеров Украины вопрос заключается в том, что необходимы соответствующие юридические обоснования и решения судов для признания этих организаций террористическими.

Читайте такжеКлимкин: В Минских соглашениях не было записано, что донецкий аэропорт отойдет боевикам Климкин отметил, что все это должно быть проведено в рамках правового поля. «Такие решения уже начинают появляться. Сейчас будет новая стадия рассмотрения, в том числе Европейским Союзом и отдельными странами, вопрос о признании «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями», - сказал он.