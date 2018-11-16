В России угрожают "за минуты" закрыть Азовское море для украинских судов

В российском Совете Федерации пугают способностью "за минуты" закрыть Азовское море украинским судам.

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал задержание 15 судов украинскими пограничниками за посещение портов оккупированного Крыма.

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"Это явный беспредел. И не имеет значения, идет ли речь о российский судах или судах иностранных государств — и те, и другие совершенно законно вошли в порты Крыма", - написал он на своей странице в Facebook.

Он считает, что Киев "толкает" Москву на ответные действия. Клинцевич заявил, что Россия "буквально в минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.

Накануне Госпогранслужба Украины сообщила о задержании 15 судов за посещение портов Крыма.

Ранее командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что российский оккупант пытается усилить эскалацию на Азовском море, и в этом контексте Мариупольское направление является одним из важнейших в контексте создания предпосылок ее противодействию.