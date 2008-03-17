Мороз собирается вывести на улицы 30 тысяч человек

Соцпартия и ряд левых политических сил намерены 30 марта 2008 года провести в Киеве массовые акции протеста против присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО (ПДЧ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ.

Как отмечает пресс-служба, антинатовская акция протеста будет также приурочена к визиту в Киев президента США Джорджа БУША – «с целью продемонстрировать негативное отношение большинства украинцев к планам Америки «втянуть» Украину в Альянс».

По мнению секретаря политсовета СПУ Сергея ЧЕРВОНОПИССКОГО, «в случае присоединения Украины к Плану действий, она сразу же попадает «под прицел» исламских террористов: потому что удар будет нанесен по слабому звену, а не по Америке». Он также считает, что «украинские солдаты обязательно будут привлечены к военной операции в Афганистане, потому что сегодня между вступлением в НАТО и войной в Афганистане нужно ставить знак равенства».

Как предполагают в СПУ, на улицы Киева выйдут не менее 30-35 тысяч митингующих.