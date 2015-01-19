В аннексированном Крыму снимают фильм о святом Владимире

Проект приурочен к 1000-летию кончины киевского Князя Владимира – Крестителя Руси.

Об этом сообщил в комментарии радио "Россия сегодня" начальник Департамента информационной политики правительства Севастополя Сергей Горбачев, пишет РИА Новости.

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"Режиссером картины стал Владимир Бортко. Съемки фильма стартовали в Херсонесе 18 января, возле Владимирского собора, на месте где принял крещение равноапостольный князь Владимир и его дружина. Вместе с севастопольцами группа кинематографистов из Москвы и Санкт-Петербурга приняли участие в закладке обыденного храма в честь Сергия Радонежского, который по обычаю построили в течение суток", — сообщил Сергей Горбачев.

По словам Сергея Горбачева, через несколько дней храм будет разобран и перевезен в другой район Севастополя для постоянного местопребывания. Там для его установки уже подготовлен фундамент.