В аннексированном Крыму снимают фильм о святом Владимире
В Севастополе при поддержке администрации Путина и стартовал проект "Креститель".
Проект приурочен к 1000-летию кончины киевского Князя Владимира – Крестителя Руси.
Об этом сообщил в комментарии радио "Россия сегодня" начальник Департамента информационной политики правительства Севастополя Сергей Горбачев, пишет РИА Новости.
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"Режиссером картины стал Владимир Бортко. Съемки фильма стартовали в Херсонесе 18 января, возле Владимирского собора, на месте где принял крещение равноапостольный князь Владимир и его дружина. Вместе с севастопольцами группа кинематографистов из Москвы и Санкт-Петербурга приняли участие в закладке обыденного храма в честь Сергия Радонежского, который по обычаю построили в течение суток", — сообщил Сергей Горбачев.
По словам Сергея Горбачева, через несколько дней храм будет разобран и перевезен в другой район Севастополя для постоянного местопребывания. Там для его установки уже подготовлен фундамент.