У Порошенко заявили о "срыве российского сценария" по демаршу УПЦ МП

Иерархи УПЦ МП, которые поддерживают создание поместной церкви, заявили о безумном давлении со стороны Москвы.

Представители группы архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которые поддерживают создание в Украине единой церкви, встретившись с президентом Петром Порошенко, сорвали "российский сценарий".

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Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. "Российский сценарий вчера был сорван. Представители группы архиереев УПЦ МП, которые поддерживают обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении автокефалии, встретились в Украинском доме с президентом Украины", - заявил он.

По словам Цеголка, Порошенко проинформировал иерархов о своих переговорах с Вселенским Патриархом Варфоломеем, о соглашении между Украиной и Вселенским Патриархатом, и о готовности Вселенского Престола содействовать проведению объединительного Собора. Со своей стороны, епископы УПЦ МП сообщили о бешеном давлении на них со стороны Москвы.

"Президент Порошенко заверил, что украинское государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции. Он также рассказал, что Вселенский Патриарх со своей стороны, гарантирует полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине", - отмечает Цеголко.

Как сообщал УНИАН, встречу между президентом Петром Порошенко и епископами УПЦ МП, которая должна была состояться 13 ноября, отменили. Председатель Синодального информационно-просветительского отделения УПЦ МП архиепископ Климент рассказал, что сначала место встречи перенесли из Киево-Печерской лавры в здание Украинского дома. А потом стало известно, что она вообще не состоится.

Архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря со своей стороны сообщил, что приглашенные на встречу архиереи "сидят за закрытыми дверями в Лавре". На Банковой отметили, что встреча изначально планировалась в Украинском доме, а не в Киево-Печерской лавре. Там также отметили, что Порошенко остается открытым для диалога с представителями УПЦ МП. В конце концов, поздно вечером президент Украины таки смог встретиться с представителями УПЦ МП, которые поддерживают создание единой церкви.