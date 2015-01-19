Под Мариуполем прошли учебные стрельбы из «Иглы» (фото)

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

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«К занятиям были привлечены воины-зенитчики, которые защищают этот приморский город», - сказано в сообщении.

С военнослужащими отработана стрельба из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» по аэродинамической цели, которая маневрирует высотой.

«Игла» - переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения воздушных целей, которые низко летят, в условиях воздействия ложных тепловых помех.